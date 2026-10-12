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Форвард «Манчестер Сити» Холанд выделил двух игроков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Холанд выделил двух игроков «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о составе «ПСЖ», выделив двух игроков перед матчем общего этапа Лиги чемпионов.

«У них фантастические игроки, и они играют в футбол высочайшего уровня. Вся команда особенная, но крайние защитники, которые постоянно перемещаются… За игрой Мендеша и Хакими наблюдать просто завораживает, я даже не знаю, как это объяснить. Мы должны хорошо подготовиться, потому что это действительно особенная команда», — приводит слова Холанда Eurosport.fr.

14 октября «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Манчестере, начало – 22:00 мск.

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