«Создаёт проблемы нам». Ираола раскритиковал судейство матча «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола подверг критике судейство матча после поражения своей команды в 6-м туре английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

«Мне не понравилось, как сегодня судили. Первая жёлтая карточка была ни за что. Обычный фол, когда за мячом находятся 20 игроков. Судья сам загоняет себя в сложное положение и создаёт проблемы нам. Удаление произошло в неудачный момент? Оно случилось как раз тогда, когда мы шли вперёд. На стадионе была прекрасная атмосфера, но в итоге удаление изменило ход игры», — приводит слова Ираолы NBC Sports.

Напомним, на 62-й минуте у мерсисайдцев вторую жёлтую карточку получил полузащитник Райан Гравенберх. Нидерландец не успел к мячу и сбил набравшего скорость бельгийского вингера соперника Жереми Доку.