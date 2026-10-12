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«Создаёт проблемы нам». Ираола раскритиковал судейство матча «Ливерпуля» с «Ман Сити»

«Создаёт проблемы нам». Ираола раскритиковал судейство матча «Ливерпуля» с «Ман Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола подверг критике судейство матча после поражения своей команды в 6-м туре английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«Мне не понравилось, как сегодня судили. Первая жёлтая карточка была ни за что. Обычный фол, когда за мячом находятся 20 игроков. Судья сам загоняет себя в сложное положение и создаёт проблемы нам. Удаление произошло в неудачный момент? Оно случилось как раз тогда, когда мы шли вперёд. На стадионе была прекрасная атмосфера, но в итоге удаление изменило ход игры», — приводит слова Ираолы NBC Sports.

Напомним, на 62-й минуте у мерсисайдцев вторую жёлтую карточку получил полузащитник Райан Гравенберх. Нидерландец не успел к мячу и сбил набравшего скорость бельгийского вингера соперника Жереми Доку.

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