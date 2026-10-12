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«Рюмка «Захи» — лучшей русской водки». В Испании высказались о Захаряне после его гола

«Рюмка «Захи» — лучшей русской водки». В Испании высказались о Захаряне после его гола
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Испанское издание El Diario Vasco оценило игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 8-го тура Ла Лиги с «Депортиво» (3:2). Футболист отличился на 34-й минуте встречи.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 Мартин – 29'     2:0 Захарян – 34'     3:0 Гедеш – 54'     3:1 Сориано – 61'     3:2 Эрнандес – 69'    
Удаления: Марин – 66' / Аматуччи – 90'

«Рюмка «Захи» — лучшей русской водки», — с таким заголовком вышла статья на сайте портала после матча.

В самой статье издание отмечало действия россиянина, впервые в сезоне вышедшего в стартовом составе своей команды.

«Молодой россиянин армянского происхождения начал матч на позиции центрального нападающего, периодически меняясь местами с более ориентированным на фланг Гедешем, который также активно перемещался по всей линии атаки. Захарян — открытый футболист, и часто можно понять, будет ли у него хороший матч или нет, просто по тому, как он передвигается по полю. С первой минуты он выглядел полностью вовлечённым и демонстрировал огромное желание повлиять на ход игры. Постоянная поддержка, рывки без мяча, помощь Серхио и Солеру в обороне, протесты судье, опасные перехваты мяча… Он был полностью вовлечён в игру, и это, в сочетании с его неоспоримым мастерством, делает его очень ценным игроком для команды и настоящей головной болью для соперника. Пусть это не будет мимолетным моментом...» — говорится в статье.

Захарян отыграл 55 минут в этой встрече и отличился за «Реал Сосьедад» в игре Ла Лиги впервые с февраля 2025 года.

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