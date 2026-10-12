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«Надо распространять и пересматривать». Шнякин – о голе Облякова в матче ЦСКА с «Родиной»

«Надо распространять и пересматривать». Шнякин – о голе Облякова в матче ЦСКА с «Родиной»
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Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о дальнем голе российского полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Родиной» (3:0). Обляков забил дальним ударом на 80-й минуте матча В этой встрече Обляков оформил дубль и отметился результативной передачей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«Считаю, плевок Вани Облякова надо распространять и пересматривать. Дальнобойные с рикошетом от штанг/перекладин — особая порода голов. Для звонких YouTube-подборок», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. Столько же очков и у лидирующего московского «Динамо».

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