«Надо распространять и пересматривать». Шнякин – о голе Облякова в матче ЦСКА с «Родиной»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о дальнем голе российского полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Родиной» (3:0). Обляков забил дальним ударом на 80-й минуте матча В этой встрече Обляков оформил дубль и отметился результативной передачей.

«Считаю, плевок Вани Облякова надо распространять и пересматривать. Дальнобойные с рикошетом от штанг/перекладин — особая порода голов. Для звонких YouTube-подборок», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. Столько же очков и у лидирующего московского «Динамо».