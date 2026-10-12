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«Это сплошной фарс». Пирс Морган обрушился с критикой на «Ман Сити» после «Ливерпуля»

«Это сплошной фарс». Пирс Морган обрушился с критикой на «Ман Сити» после «Ливерпуля»
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Известный журналист Пирс Морган отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» (3:0) в 6-м туре АПЛ. Матч состоялся вчера, 11 октября.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

«Прошу прощения, но это сплошной фарс. Игроки и болельщики «Манчестер Сити» бурно празднуют, будто ничего не произошло, несмотря на то, что клуб разоблачили как самого крупного мошенника в истории футбола.

Что будет, если они снова выиграют чемпионский трофей в этом сезоне? Это может разрушить Премьер-лигу», – написал Морган в соцсети Х.

Напомним, на данный момент «Манчестер Сити» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства. Недавно клуб признали виновным в нарушениях правил ФФП.

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