«Это сплошной фарс». Пирс Морган обрушился с критикой на «Ман Сити» после «Ливерпуля»

Известный журналист Пирс Морган отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» (3:0) в 6-м туре АПЛ. Матч состоялся вчера, 11 октября.

«Прошу прощения, но это сплошной фарс. Игроки и болельщики «Манчестер Сити» бурно празднуют, будто ничего не произошло, несмотря на то, что клуб разоблачили как самого крупного мошенника в истории футбола.

Что будет, если они снова выиграют чемпионский трофей в этом сезоне? Это может разрушить Премьер-лигу», – написал Морган в соцсети Х.

Напомним, на данный момент «Манчестер Сити» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона английского первенства. Недавно клуб признали виновным в нарушениях правил ФФП.