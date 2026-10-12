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Винченцо Монтелла опубликовал эмоциональное письмо после ухода из сборной Турции

Винченцо Монтелла опубликовал эмоциональное письмо после ухода из сборной Турции
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Итальянский специалист Винченцо Монтелла выступил с прощальным обращением после ухода с поста главного тренера сборной Турции. О его увольнении было объявлено 9 октября.

«У каждой красивой истории однажды наступает финал, однако некоторые путешествия оставляют след, который гораздо важнее футбола. Для меня было огромной честью руководить сборной Турции. Три года назад мне доверили возглавить национальную команду этой замечательной страны. Я хочу искренне поблагодарить бывшего президента Федерации футбола Турции Мехмета Бююкекши и его коллег за то, что они поверили в меня, поддерживали меня и помогли начать этот путь.

Отдельная благодарность игрокам за самоотдачу, трудолюбие и преданность сборной. Тёплые слова, которые многие из них прислали мне после завершения моей работы, ещё раз показали, насколько крепкие отношения нас связывают. Я также признателен своему тренерскому штабу и всем сотрудникам за ежедневную работу, нынешнему президенту Ибрагиму Этему Хаджиосманоглу и Федерации футбола Турции — за доверие. И, конечно, нашим болельщикам, чья невероятная страсть и поддержка сопровождали нас по всему миру.

Вместе мы пережили незабываемые моменты, добились исторических результатов, справились с трудностями и стали частью особой страницы в истории страны. Я навсегда сохраню эти воспоминания и тепло, которым меня окружил турецкий народ. Футбол не ограничивается результатами и трофеями. Я убеждён, что отношение людей к тренеру после его ухода из страны не менее важно, чем его достижения на поле.

Надеюсь, что благодаря эмоциям, которые мы подарили вместе с игроками и тренерским штабом, турецкий народ будет вспоминать меня с любовью и уважением. Спасибо, Турция! Ты навсегда останешься в моём сердце», — написал Монтелла в соцсетях.

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