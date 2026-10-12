«Не кажется, что у них чемпионский состав». Аршавин — о выходе «Динамо» в лидеры РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о выходе московского «Динамо» на первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 по итогам первой трети.

«Для меня неожиданно первое место «Динамо». «Динамо» плохо начало чемпионат. Мне не казалось и сейчас не кажется, что у них чемпионский состав. Хотя нужно отметить, что «Динамо» достаточно хорошо играет с того момента, как заиграли Глебов и Чавес в середине. Также Осипенко добавил. «Динамо» очень надёжно выглядит в обороне», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 10‑го тура Альфа-Банк РПЛ бело-голубые обыграли казанский «Рубин» (1:0) и возглавили турнирную таблицу, набрав 22 очка.