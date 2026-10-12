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TEAMtalk сообщил, уволит ли «Тоттенхэм» Де Дзерби. Команда идёт в зоне вылета

TEAMtalk сообщил, уволит ли «Тоттенхэм» Де Дзерби. Команда идёт в зоне вылета
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«Тоттенхэм» не собирается увольнять Роберто Де Дзерби, несмотря на неудачный старт сезона. Лондонцы не одержали ни одной победы в первых шести матчах, однако руководство клуба по-прежнему доверяет итальянскому специалисту. Об этом сообщает TEAMtalk.

В клубе считают Де Дзерби подходящим тренером для реализации долгосрочного проекта и рассчитывают, что результаты улучшатся по мере того, как обновлённый состав будет набирать сыгранность. Также в руководстве не опасаются, что итальянец решит самостоятельно покинуть команду.

Ещё одним фактором в пользу тренера стали значительные расходы клуба на летние трансферы. Руководство рассчитывает, что Де Дзерби дадут время поработать с усиленным составом и воплотить в жизнь свои игровые идеи.

Де Дзерби возглавил «Тоттенхэм» в конце марта прошлого сезона, когда команда боролась за сохранение места в английской Премьер-лиге. Специалисту удалось оставить лондонцев в высшем дивизионе.

На данный момент «шпоры» идут на 18-м месте в АПЛ с тремя очками после шести туров.

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