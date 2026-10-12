Аршавин назвал главных фаворитов РПЛ после трети сезона, исключив два московских клуба

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о фаворите в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«На текущем отрезке они [«Динамо»] выглядят хорошо, но для меня они не фавориты гонки за золото. Как и ЦСКА, который тоже в лидерах. Фаворитами считаю «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 10‑го тура Альфа-Банк РПЛ бело-голубые обыграли казанский «Рубин» (1:0). По итогам первой трети коллектив Сандро Шварца возглавил турнирную таблицу, набрав 22 очка. Второе место занимает ЦСКА с аналогичным количеством баллов. Тройку замыкает «Зенит» (21). Далее — «Краснодар» (21) и «Спартак» (20).