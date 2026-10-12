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Мареска повторил редчайшее достижение в АПЛ, покорявшееся Гвардиоле, Анчелотти и Сульшеру

Мареска повторил редчайшее достижение в АПЛ, покорявшееся Гвардиоле, Анчелотти и Сульшеру
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Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска стал четвёртым специалистом в истории английской Премьер-лиги, которому удалось выиграть шесть первых матчей во главе новой команды.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65'     0:2 Доку – 68'     0:3 Шерки – 78'    
Удаления: Гравенберх – 62' / нет

Ранее подобного достижения добивались Карло Анчелотти с «Челси», Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити» и Уле-Гуннар Сульшер с «Манчестер Юнайтед».

Мареска добился исторического результата благодаря победе над «Ливерпулем» в матче шестого тура АПЛ. «Горожане» разгромили соперника на выезде со счётом 3:0. Голами отметились Эрлинг Холанд, Жереми Доку и Райан Шерки. Все три гола были забиты во втором тайме после удаления у хозяев Райана Гравенберха.

«Ман Сити» продолжает возглавлять АПЛ с 18 очками в активе.

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