Полузащитник «Галатасарая» Гюндоган высказался о «Барселоне» перед матчем в ЛЧ

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре «Барселоны» накануне матча с каталонским клубом в Лиге чемпионов.

«Сейчас «Барселона» играет очень доминирующе и уверенно. Чтобы конкурировать с командой в такой форме, нужно практически безупречно действовать в обороне и проявлять большую смелость при владении мячом. Нельзя просто отходить назад и ждать соперника у своей штрафной. Необходимо с высокой точностью использовать немногочисленные свободные зоны, которые «Барселона» оставляет при контратаках.

На данный момент, на мой взгляд, «Барселона» — лучшая команда Европы и явный фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Гюндогана издание Fanatik.

Матч между командами состоится завтра, 13 октября и начнётся в 22:00 мск.