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Полузащитник «Галатасарая» Гюндоган высказался о «Барселоне» перед матчем в ЛЧ

Полузащитник «Галатасарая» Гюндоган высказался о «Барселоне» перед матчем в ЛЧ
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Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган поделился мнением об игре «Барселоны» накануне матча с каталонским клубом в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Сейчас «Барселона» играет очень доминирующе и уверенно. Чтобы конкурировать с командой в такой форме, нужно практически безупречно действовать в обороне и проявлять большую смелость при владении мячом. Нельзя просто отходить назад и ждать соперника у своей штрафной. Необходимо с высокой точностью использовать немногочисленные свободные зоны, которые «Барселона» оставляет при контратаках.

На данный момент, на мой взгляд, «Барселона» — лучшая команда Европы и явный фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Гюндогана издание Fanatik.

Матч между командами состоится завтра, 13 октября и начнётся в 22:00 мск.

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