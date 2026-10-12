«Летом казался совсем потерянным». Marca — о первом голе Захаряна в Ла Лиге за 20 месяцев

Испанское издание Marca оценило игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 8-го тура Ла Лиги с «Депортиво» (3:2). Футболист отличился на 34-й минуте встречи.

«Захарян забил в Ла Лиге впервые за 20 месяцев», — с таким заголовком вышла статья на сайте портала после матча.

В самой статье издание отмечало действия россиянина, впервые в сезоне вышедшего в стартовом составе своей команды.

«Захарян, чья игра в последнее время оставляла желать лучшего, не праздновал собственный гол с 25 октября прошлого года, когда он отличился в Кубке Испании, в гостевом матче против скромного клуба «Негрейра». В Ла Лиге же Арсен не забивал с 23 февраля того же года, когда его команда разгромила «Леганес» со счётом 3:0. Таким образом, с его предыдущего гола в регулярном чемпионате прошло 20 месяцев.

Забитый мяч Захаряна, безусловно, придаст ему много уверенности и поднимет боевой дух, а в «Реале Сосьедад» надеются, что он сумеет в полной мере воспользоваться своими шансами. Если ему это удастся, Матараццо сможет вернуть в строй ещё одного футболиста, который ещё летом казался совсем потерянным для команды», — говорится в статье.

Захарян отыграл 55 минут в этой встрече и отличился за «Реал Сосьедад» в игре Ла Лиги впервые с