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«Летом казался совсем потерянным». Marca — о первом голе Захаряна в Ла Лиге за 20 месяцев

«Летом казался совсем потерянным». Marca — о первом голе Захаряна в Ла Лиге за 20 месяцев
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Испанское издание Marca оценило игру полузащитника Арсена Захаряна в матче 8-го тура Ла Лиги с «Депортиво» (3:2). Футболист отличился на 34-й минуте встречи.

Испания — Ла Лига . 8-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
1:0 Мартин – 29'     2:0 Захарян – 34'     3:0 Гедеш – 54'     3:1 Сориано – 61'     3:2 Эрнандес – 69'    
Удаления: Марин – 66' / Аматуччи – 90'

«Захарян забил в Ла Лиге впервые за 20 месяцев», — с таким заголовком вышла статья на сайте портала после матча.

В самой статье издание отмечало действия россиянина, впервые в сезоне вышедшего в стартовом составе своей команды.

«Захарян, чья игра в последнее время оставляла желать лучшего, не праздновал собственный гол с 25 октября прошлого года, когда он отличился в Кубке Испании, в гостевом матче против скромного клуба «Негрейра». В Ла Лиге же Арсен не забивал с 23 февраля того же года, когда его команда разгромила «Леганес» со счётом 3:0. Таким образом, с его предыдущего гола в регулярном чемпионате прошло 20 месяцев.

Забитый мяч Захаряна, безусловно, придаст ему много уверенности и поднимет боевой дух, а в «Реале Сосьедад» надеются, что он сумеет в полной мере воспользоваться своими шансами. Если ему это удастся, Матараццо сможет вернуть в строй ещё одного футболиста, который ещё летом казался совсем потерянным для команды», — говорится в статье.

Захарян отыграл 55 минут в этой встрече и отличился за «Реал Сосьедад» в игре Ла Лиги впервые с