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Нападающий «Реала» Винисиус расстался с девушкой — СМИ

Нападающий «Реала» Винисиус расстался с девушкой — СМИ
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор расстался с бразильской инфлюенсером и предпринимательницей Вирджинией Фонсекой. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на бразильские СМИ.

Представители Фонсеки сообщили местным изданиям, что между парой «не было ни ссоры, ни конфликта» — они просто решили больше не быть вместе. Ни футболист, ни его бывшая возлюбленная публично не комментировали расставание.

В субботу Фонсека опубликовала в социальных сетях мотивационное сообщение, в котором заявила о намерении дистанцироваться от всего, что причиняет ей боль, негативной энергии и отсутствия взаимности.

Отношения Винисиуса и Фонсеки начались в прошлом году. В мае пара впервые рассталась, однако после завершения клубного чемпионата мира футболиста и инфлюенсера заметили вместе на яхте в Средиземном море. Это стало подтверждением их воссоединения. Чуть больше месяца назад они обменялись помолвочными кольцами.

В минувшие выходные Винисиус также оказался в центре внимания из-за удаления в матче с «Вильярреалом». Бразилец дёрнул соперника за волосы, после чего получил красную карточку, а его гол был отменён.

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