15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Diario SPORT назвал Батракова «новым Аршавиным» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ

Diario SPORT назвал Батракова «новым Аршавиным» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ
Комментарии

Испанское издание Diario SPORT назвало российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «новым Аршавиным» в публикации перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Молодой талант «Галатасарая» находится на подъёме и хочет продемонстрировать свою магию команде Флика», — говорится в публикации.

По информации Diario SPORT, 20-летний россиянин будет доступен для участия во встрече с каталонцами, которая состоится во вторник, 13 октября. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Напомним, Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» текущим летом и уже успел отдать за клуб две результативные передачи.

Материалы по теме
Суперматчи у Сафонова и Батракова. Чего ждать от россиян в еврокубках на следующей неделе
Суперматчи у Сафонова и Батракова. Чего ждать от россиян в еврокубках на следующей неделе
Комментарии