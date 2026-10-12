Diario SPORT назвал Батракова «новым Аршавиным» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ

Испанское издание Diario SPORT назвало российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова «новым Аршавиным» в публикации перед матчем с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Молодой талант «Галатасарая» находится на подъёме и хочет продемонстрировать свою магию команде Флика», — говорится в публикации.

По информации Diario SPORT, 20-летний россиянин будет доступен для участия во встрече с каталонцами, которая состоится во вторник, 13 октября. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Напомним, Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» текущим летом и уже успел отдать за клуб две результативные передачи.