Юрий Сёмин: в ФИФА и УЕФА к Симоняну относились с громадным уважением

Российский специалист Юрий Сёмин поделился подробностями первой встречи с легендой «Спартака» Никитой Симоняном. 12 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Помню первую встречу с Никитой Павловичем, как будто это было вчера. Она произвела очень сильное впечатление на меня, 18-летнего мальчишку, которого привезли из Орла в московский «Спартак». До сих пор помню, о чём мы говорили, что он рекомендовал, что во мне увидел, почему я оказался в «Спартаке». Это был незабываемый разговор тренера с молодым футболистом.

Беседа была очень доброй, но при этом понятной: что я должен здесь делать, какие у меня перспективы. Он говорил, что «Спартак» приглашает нечасто. Попасть в эту команду и заиграть — большая редкость, удача и счастье для любого игрока.

Представляете, какие впечатления остаются у молодого человека после такого разговора? Перед тобой олимпийский чемпион, выдающийся футболист Симонян. Уже опытный тренер. Весь разговор был о том, что любой молодой футболист, попавший к нему в клуб, должен развиваться, становиться лучше.

Никита Павлович был истинным спартаковцем, настоящим патриотом клуба, в котором играл, до последнего им оставался. Даже работая в федерации, душой всегда был со «Спартаком».

В успешное для национальной команды время он был одним из помощников тренеров, в том числе у Лобановского. Был и руководителем. Знаю, что тренеры часто обращались к нему с просьбой оценить ту или иную ситуацию. Он знал футбол от самых корней. К нему все относились с громадным уважением — и в УЕФА, и в ФИФА. Никита Павлович был, можно сказать, маркой советского и российского футбола», — сказал Сёмин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.