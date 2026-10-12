Станислав Черчесов: Симонян никогда не говорил: «Вы делаете неправильно»

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о легенде «Спартака» Никите Симоняне. 12 октября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Наши кабинеты были рядом с первого дня моего пребывания тренером сборной, а не только во время подготовки к чемпионату мира. Мы общались и два года до турнира, и во время него. Одну мысль тяжело выделить. Никита Павлович никогда ни на чём не настаивал, не просил что-то сделать. Мы просто много общались.

Я дебютировал в сборной Советского Союза, когда Никита Павлович был начальником команды. С того момента наше знакомство уже не было шапочным: он — начальник команды, я — игрок. А когда стал тренером — тем более. Он спартаковец, я спартаковец. Когда я ещё играл, он часто приезжал к нам в Тарасовку.

Никита Павлович был очень тактичным человеком. Столько повидал, сам выигрывал как тренер. Надо отдать ему должное: он никогда ни на чём не настаивал, а задавал определённое направление. Например, напоминал мысль Лобановского: только физически готовая команда может на что-то претендовать. Поэтому один совет выделить невозможно. Общение с ним давало понимание, как нам готовиться, что нас ждёт и как себя вести.

Никита Павлович был мудрым человеком — на порядок мудрее меня. Если видел, что я не готов менять свою точку зрения, тактично отходил от вопроса. На следующий день мы возвращались к разговору, а я уже мог посмотреть на ситуацию иначе. Поэтому ссор и споров, в которых никто не хотел уступать, у нас не было. Кабинет с Симоняном делил Мирзоян. Мы часто обсуждали втроём прошедшие матчи, иногда — предстоящие. У них было поле с магнитиками, так что мы часто передвигали их, разбирая игру.

Например, до чемпионата мира мы иногда играли в три центральных защитника. Он часто говорил, что нам не хватает игрока в середине поля. Но мы выбирали такую схему не просто потому, что хотели: иногда ситуация заставляла, кого-то из игроков не было. Никита Павлович это понимал.

На чемпионате мира, кроме матча с испанцами, мы всё время играли по схеме 4-2-3-1. В центре поля появился дополнительный игрок — как он и видел. В принципе, мы смотрели на это так же. Другое дело, что он не говорил: «Вы делаете неправильно». Симонян объяснял: «Понятно, почему вы так играли, но не хватало вот этого». Мы и сами это понимали, а он подтверждал наши мысли», — сказал Черчесов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.