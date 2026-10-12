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«Сыграл великолепно и забил шикарные мячи». Мор — о Глушенкове в матче с «Краснодаром»

«Сыграл великолепно и забил шикарные мячи». Мор — о Глушенкове в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась 10 октября в Краснодаре и завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 3:2. Глушенков оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Зенит» в принципиальном матче обыграл «Краснодар». Команда доминировала, а игра получилась очень качественной. Если выделять футболиста, то это Глушенков. Он сыграл великолепно и забил шикарные мячи», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 10 туров «Зенит» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с таким же количеством очков располагается на четвёртой строчке.

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