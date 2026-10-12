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Гришин: игру с ЦСКА «Родина» провела безобразно. Команда, а не Альба

Гришин: игру с ЦСКА «Родина» провела безобразно. Команда, а не Альба
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что новый главный тренер «Родины» Джонатан Альба не виноват в разгромном поражении от ЦСКА в матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ. В воскресенье, 11 октября, «Родина» в гостях проиграла армейцам со счётом 0:3. Для Альбы эта встреча стала первой во главе команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«По одному матчу тяжело судить о тренере. Игру с ЦСКА «Родина» провела безобразно. Команда, а не Альба. Я не понимаю действий руководства клуба в данной ситуации. Альбу назначают на пост и тут же отпускают на матчи сборной России, не давая ему поработать с новой командой. Если уж вы договорились с Альбой, наверное, надо было просить, чтобы его отпустили из сборной, дать познакомиться со своей новой командой. Этого не было сделано, и «Родина» три недели тренировалась без Альбы. В результате на матч с ЦСКА команда вышла совершенно не готовой ни в физическом, ни в тактическом плане. За одну-две тренировки Альба никак не мог перестроить команду», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Родина» не побеждает в чемпионате на протяжении семи матчей. Команда набрала пять очков и занимает 15-е место в таблице. В следующем туре «Родина» 19 октября примет «Оренбург».

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