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Премьер‑министр Великобритании готов обнародовать детали сотрудничества с «Ман Сити» — DM

Премьер‑министр Великобритании готов обнародовать детали сотрудничества с «Ман Сити» — DM
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Премьер‑министр Великобритании Энди Бернем, в прошлом занимавший пост мэра Большого Манчестера, заявил о готовности обнародовать детали своего сотрудничества с владельцами «Манчестер Сити».

Ранее Бернема подвергли критике за поддержку «горожан», которые были признаны виновными в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009-го по 2018-й. На данный момент окончательное наказание для клуба не определено: по оценкам ряда экспертов, «Сити» могут не только лишить завоёванных титулов, но и перевести в другой дивизион.

«Я совершенно открыто расскажу обо всём, что делал в рамках сотрудничества с ними, когда занимал пост мэра Большого Манчестера. Эти встречи состоялись довольно давно, лишь одна из них была по-настоящему значимой — в 2021 году. Я готов обнародовать все детали.

Что касается проблем в футболе — они серьёзны и требуют решения. Этот процесс независим и должен идти своим чередом. Однако, на мой взгляд, вопросы инвестиций следует рассматривать отдельно: это совершенно разные вещи», — приводит слова Бернема Daily Mail.

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