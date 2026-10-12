Златан Ибрагимович в резкой форме высказался о судействе в матче «Ливерпуля» с «Ман Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Барселоны» Златан Ибрагимович подверг резкой критике работу главного арбитра встречи 6-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Обслуживал игру Крис Кавана. Матч завершился разгромной победой «горожан» — 3:0. На 62-й минуте Кавана удалил хавбека «красных» Райана Гравенберха.

«Криса Кавану следует отстранить от судейства. Он буквально убил игру. Это не нарушение, никогда не было нарушением, заслуживающим карточки. Не нужно было этого делать, но он выбрал команду, которую хотел видеть победителем. Судейство в Премьер-лиге ужасно и полно противоречий», — приводит слова Ибрагимовича Lord Zeus в социальной сети X.