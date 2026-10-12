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Виктор Гусев: получается, я всё-таки видел Симоняна в игре

Виктор Гусев: получается, я всё-таки видел Симоняна в игре
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Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями об олимпийском чемпионе 1956 года, легенде «Спартака» Никите Симоняне. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Когда мы познакомились, я был ещё относительно молодым. Он обращался ко мне: «Виктор Михайлович, вы…» Я попросил: «Никита Павлович, называйте меня Виктором и на ты». Ответил: «Не могу. Смогу называть вас Виктором, когда вы будете говорить мне Никита и ты. Поскольку вы обращаетесь ко мне «Никита Павлович» и на вы, я так же обращаюсь к вам». Такой у него был принцип общения с людьми.

Он был очень интересным собеседником. Но не думаю, что раскрывал абсолютно все подробности своей жизни. Она была очень длинной, возможно, о чём-то он недоговаривал. Наша первая встреча вообще была довольно странной. Её можно назвать «Спина Симоняна». Он закончил играть до начала 1960-х — по-моему, в 1959 году. А папа стал брать меня на футбол с 1962-го. Мы приходили с фотоаппаратом и снимали матчи с верхотуры, с трибуны стадиона «Динамо». Однажды сидим с папой, и он говорит: «Симонян идёт!» Поворачиваюсь — действительно, проходит сзади. Выхватываю фотоаппарат, но не успеваю подготовить его к съёмке. В итоге фотографирую спину Симоняна.

Насколько же велика была его популярность! Проявил плёнку, напечатал фотографию и показывал друзьям на даче. Они говорили: «Фантастика! Он прямо так рядом с тобой был?» — «Да, если бы протянул руку, мог бы его потрогать». Ребята рассматривали фотографию спины Симоняна в обычном пиджаке: он просто проходил мимо рядов. Вот такая первая встреча в начале 1960-х.

Потом мы много общались осенью 1998 года, когда сборную возглавлял Анатолий Бышовец. Никита Павлович был руководителем делегации в поездке на товарищеский матч в Бразилию. В Рио-де-Жанейро у нас было несколько дней до игры. Никите Павловичу тогда было 72 года. Мы организовали матч на пляже Копакабана. Бышовец разделил делегацию на две команды: играли футболисты, врачи, массажисты. И Никита Павлович. Бразильские мальчишки освободили для нас площадку на песке. Когда им сказали, что играет олимпийский чемпион, собрались посмотреть. Кричали, аплодировали: человек в 72 года играет в футбол на песке! Жара, солнце. Помню, как я задыхался, а он играл. Все были босиком. И я никогда не забуду его удары: сила и точность сохранились, будто бил бутсой. Получается, я всё-таки видел Симоняна в игре. Не застал его карьеру, зато увидел на поле в 1998 году», — сказал Гусев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

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