Виктор Гусев: получается, я всё-таки видел Симоняна в игре

Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился воспоминаниями об олимпийском чемпионе 1956 года, легенде «Спартака» Никите Симоняне. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Когда мы познакомились, я был ещё относительно молодым. Он обращался ко мне: «Виктор Михайлович, вы…» Я попросил: «Никита Павлович, называйте меня Виктором и на ты». Ответил: «Не могу. Смогу называть вас Виктором, когда вы будете говорить мне Никита и ты. Поскольку вы обращаетесь ко мне «Никита Павлович» и на вы, я так же обращаюсь к вам». Такой у него был принцип общения с людьми.

Он был очень интересным собеседником. Но не думаю, что раскрывал абсолютно все подробности своей жизни. Она была очень длинной, возможно, о чём-то он недоговаривал. Наша первая встреча вообще была довольно странной. Её можно назвать «Спина Симоняна». Он закончил играть до начала 1960-х — по-моему, в 1959 году. А папа стал брать меня на футбол с 1962-го. Мы приходили с фотоаппаратом и снимали матчи с верхотуры, с трибуны стадиона «Динамо». Однажды сидим с папой, и он говорит: «Симонян идёт!» Поворачиваюсь — действительно, проходит сзади. Выхватываю фотоаппарат, но не успеваю подготовить его к съёмке. В итоге фотографирую спину Симоняна.

Насколько же велика была его популярность! Проявил плёнку, напечатал фотографию и показывал друзьям на даче. Они говорили: «Фантастика! Он прямо так рядом с тобой был?» — «Да, если бы протянул руку, мог бы его потрогать». Ребята рассматривали фотографию спины Симоняна в обычном пиджаке: он просто проходил мимо рядов. Вот такая первая встреча в начале 1960-х.

Потом мы много общались осенью 1998 года, когда сборную возглавлял Анатолий Бышовец. Никита Павлович был руководителем делегации в поездке на товарищеский матч в Бразилию. В Рио-де-Жанейро у нас было несколько дней до игры. Никите Павловичу тогда было 72 года. Мы организовали матч на пляже Копакабана. Бышовец разделил делегацию на две команды: играли футболисты, врачи, массажисты. И Никита Павлович. Бразильские мальчишки освободили для нас площадку на песке. Когда им сказали, что играет олимпийский чемпион, собрались посмотреть. Кричали, аплодировали: человек в 72 года играет в футбол на песке! Жара, солнце. Помню, как я задыхался, а он играл. Все были босиком. И я никогда не забуду его удары: сила и точность сохранились, будто бил бутсой. Получается, я всё-таки видел Симоняна в игре. Не застал его карьеру, зато увидел на поле в 1998 году», — сказал Гусев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.