Первый пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг рассказал забавную историю о Симоняне

Первый пресс‑атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг поделился воспоминаниями об олимпийском чемпионе 1956 года, легенде «Спартака» Никите Симоняне. Сегодня, 12 октября, исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Футболисты редко зовут главного тренера на день рождения — при нём ведёшь себя иначе. Но Симонян был другом и наставником. В 1970 году Анзор Кавазашвили позвал его на 30-летие в ресторан в Парке культуры имени Горького. Никита Павлович остался до конца, свободно чувствовал себя среди игроков. Полузащитник Володя Янкин не рассчитал дозу спиртного и заснул за столом. Перед заключительным тостом в честь Кавазашвили вдруг поднял голову, посмотрел на Симоняна и сказал: «Никита, завтра в 10». И снова опустил голову. Имел в виду тренировку в Тарасовке в 10 утра. Но сказал просто «Никита»! Другой тренер наказал бы за фамильярность, а в ЦСКА, наверное, отправили бы в штрафной батальон. Повисла пауза. Симонян рассмеялся громче всех и разрядил обстановку. Потом попросил меня и Геннадия Логофета довезти Янкина до дома. Мы так и сделали. На следующий день Янкин был на тренировке, команда готовилась к следующему матчу. Симонян никогда не напоминал ему об этой истории. Даже в шутку», — сказал Трахтенберг в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.