«Просто закрыли — и есть ничего не давали». Кривцов раскрыл, как боролся с лишним весом

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, как боролся с лишним весом. По словам футболиста, однажды он набрал 15 лишних килограмм.
— Ты сам упомянул, что у тебя были проблемы с весом. Как ты боролся с ним?
— Да никак. Меня просто закрыли, ничего есть не давали, по шесть часов в день в зале тренировался. Сейчас-то вообще всё комфортно [с весом].
— Сейчас какой процент жира у тебя?
— Сейчас? 12,8.
— Сколько ты максимум привозил лишнего?
— В килограммах? Ну, 15. Давным-давно.
— А как это возможно вообще?
— Запросто могу показать (улыбается).
— Это за какой период? Ну, то есть сколько по времени?
— Ну, за зимний отпуск.
— За месяц?
— 41 день там, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.