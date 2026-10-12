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«Просто закрыли — и есть ничего не давали». Кривцов раскрыл, как боролся с лишним весом

«Просто закрыли — и есть ничего не давали». Кривцов раскрыл, как боролся с лишним весом
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, как боролся с лишним весом. По словам футболиста, однажды он набрал 15 лишних килограмм.

— Ты сам упомянул, что у тебя были проблемы с весом. Как ты боролся с ним?
— Да никак. Меня просто закрыли, ничего есть не давали, по шесть часов в день в зале тренировался. Сейчас-то вообще всё комфортно [с весом].

— Сейчас какой процент жира у тебя?
— Сейчас? 12,8.

— Сколько ты максимум привозил лишнего?
— В килограммах? Ну, 15. Давным-давно.

— А как это возможно вообще?
— Запросто могу показать (улыбается).

— Это за какой период? Ну, то есть сколько по времени?
— Ну, за зимний отпуск.

— За месяц?
— 41 день там, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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