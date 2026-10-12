Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России

Пресс-служба РФС опубликовала судейские назначения на предстоящие матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
13 октября (вторник)
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Максим Белокур, Руслан Шекемов; резервный судья – Сергей Федотов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Андрей Филипкин, Денис Березнов; резервный судья – Олег Гусаков; VAR – Роман Сафьян; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Игорь Писанко.
14 октября (среда)
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Ширяев, Никита Матиеску; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Павлов; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Иван Абросимов; VAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.
15 октября (четверг)
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Набока; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
«Родина» – «Спартак»: судья – Данил Каширин, помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Николай Иванов.