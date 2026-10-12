Близкий товарищ Никиты Симоняна рассказал о последней воле великого футболиста и тренера

Предприниматель, бывший владелец «Пюника» и близкий товарищ Никиты Симоняна Артур Согомонян рассказал о последней воле великого футболиста и тренера. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года, легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

— Он чтил традиции. Когда умерла жена Людмила Григорьевна, ему было 94 года. По армянской традиции год после потери близкого не отмечают праздники. РФС и другие люди предлагали широко отпраздновать его 95-летие. Он вежливо, но твёрдо отказывался: «Ещё не прошла годовщина». Это было искреннее уважение к супруге.

Когда я приходил в гости, он обязательно вставал, подходил и встречал лично. Я говорил: «Сидите». Он отвечал: «Нет, это неуважительно». Провожал до двери — там обнимались. Хотя ходить было непросто, этот ритуал был обязательным. Мелочь, которая говорит о чувствах.

— Евгений Ловчев рассказывал, что вы помогали семье с похоронами.

— Помогал, но большую часть взял на себя РФС. Есть несправедливость, которую нужно исправить. Симонян хотел быть похороненным рядом с друзьями на центральной аллее Ваганьковского кладбища — Старостиными, Ивановым, Бесковым, Тарасовым, Исаевым. Никита Павлович говорил: «Артур, давай, пока я жив, договоримся о месте. Для меня это важно». Я отвечал: «Не думайте сейчас об этом, мы решим вопрос».

Нам обещали место, но не получилось. Его похоронили на окраине того же кладбища — минут 30 идти от входа. РФС обещал исполнить его волю, но не исполнил. Я сожалею, у меня и у дочери осталось чувство долга.

Сейчас думаем о перезахоронении там, где он хотел. Процедура непростая, но возможная: нужны решения высоких чинов, договорённость о месте. Надеюсь, болельщики помогут. Он Герой Труда, имеет право быть похороненным на этом кладбище, но просил именно о месте рядом с друзьями, — сказал Согомонян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.