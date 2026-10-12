Уэсли Снейдер и Ривалдо наградят победителей премии имени Никиты Симоняна

12 октября, в день празднования 100-летия всемирно известного советского футболиста и легенды «Спартака» Никиты Павловича Симоняна, в Москве состоится церемония вручения премии. Гостями церемонии станут бывшие и действующие российские и иностранные спортсмены, а также люди, которые знали и уважали Никиту Симоняна и разделяют его ценности и отношение к футболу.

В Москву прилетели Уэсли Снейдер, Ривалдо, Кристиан Пануччи, Дунга и Алехандро Гомес. Также на премии имени Никиты Симоняна ожидается экс главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Награды будут вручаться в девяти номинациях, в память об игровом номере одного из лучших форвардов в истории советского футбола.