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Мадридский «Реал» близок к подписанию 16‑летнего форварда из «Ман Юнайтед» — Football365

Мадридский «Реал» близок к подписанию 16‑летнего форварда из «Ман Юнайтед» — Football365
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джей‑Джей Габриэл может перейти в «Реал»: мадридский клуб готов удовлетворить требования игрока и манкунианцев. Об этом сообщает Football365.

По информации источника, «Королевский клуб» приблизился к подписанию контракта с 16‑летним футболистом. Сумма трансфера может составить около € 15 млн. Ранее сообщалось, что Габриэл требует семизначную зарплату — минимум € 1 млн в год.

Помимо «Реала», в подписании Габриэла были заинтересованы «Барселона», «Бавария» и «Пари Сен‑Жермен».

Сам игрок остаётся зарегистрированным в «Манчестер Юнайтед», хотя ранее он и его семья официально попросили отпустить его после разногласий о роли в первой команде.

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