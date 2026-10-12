Ловчев: Глушенков — особая история. Может, он так хорошо играет, потому что независимый?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. В матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» Глушенков оформил дубль, «Зенит» выиграл со счётом 3:2.

«Глушенков — особая история. Никаких сомнений, что он умеет играть в футбол. Кто-то скажет, что он себя как-то не так себя ведёт. Может быть, он и играет так хорошо, потому что такой независимый. Глушенков же доказывает, что он игрок хорошего уровня. А обсуждать его поведение… Давайте в пионеры его примем, галстук повяжем и скажем, что ему делать», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.