Экс-тренер «Факела» Пятибратов: отставка Василенко напрашивалась

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал отставку Олега Василенко с поста главного тренера воронежского клуба. Об этом было объявлено 11 октября.

«Отставка Олега Петровича напрашивалась. Новые руководители дали возможность тренеру спокойно работать — не делали никаких резких движений. Результат определяет, будет ли тренер успешен в дальнейшем или нет. Олег Петрович — очень квалифицированный специалист, но так получилось, что у него нет ни одной победы в РПЛ. А люди очень переживают за «Факел», конечно, по мере постройки нового стадиона команда должна находиться в РПЛ.

Серия матчей без побед привела к отставке Василенко. Да, команда старалась, но давайте быть объективными — неужели состав «Факела» уступает составу «Оренбурга»? Нет. У Воронежа квалифицированные футболисты и прекрасные болельщики. За счёт болельщиков можно выигрывать матчи. Тренерский штаб сработал не так здорово, как всем бы хотелось. Это надо принять», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 10 туров нынешнего сезона Альфа-Банк РПЛ воронежский клуб набрал три очка и занимает последнее, 16-е место. В субботу, 10 октября, команда Василенко со счётом 0:5 проиграла «Локомотиву» во встрече 10-го тура соревнования.