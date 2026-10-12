Форвард «МЮ» Зиркзее договорился о переходе в клуб Серии А в январе — Football365

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее договорился о переходе в итальянский «Наполи», который, как ожидается, состоится в январе. Об этом сообщает Football365.

По информации источника, в пользу «Наполи» может играть потенциальная поддержка со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда и Скотта Мактоминея, ныне выступающих за неаполитанский клуб. Помимо «Наполи», интерес к нидерландскому форварду проявляет также туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев рассматривает возможность более активной трансферной политики в январе из‑за кадровых проблем в составе.

Зиркзее перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года примерно за £ 36,5 млн (€ 43 млн).

В текущем сезоне форвард принял участие в пяти матчах за клуб, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Зиркзее в € 20 млн.