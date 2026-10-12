«Боюсь сглазить». Олег Романцев — о шансах «Спартака» на чемпионство

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что после 10 туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги делать выводы о шансах команды на чемпионство пока преждевременно. По итогам этого отрезка сезона красно-белые набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. От лидирующих «Динамо» и ЦСКА клуб отстаёт на два очка.

«Всё ещё впереди, пока рано говорить. Я человек суеверный, боюсь сглазить, так что сказать пока ничего не могу», — приводит слова Романцева «РИА Новости».

В 10 стартовых турах красно‑белые одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Романцев дважды возглавлял «Спартак»: в 1989-1995 годах и в 1997-2003 годах. В дебютном сезоне под его руководством клуб выиграл последний чемпионат СССР.