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«Спартак» почтил память Никиты Симоняна в день его 100-летия

«Спартак» почтил память Никиты Симоняна в день его 100-летия
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Московский «Спартак» почтил память легендарного экс-футболиста красно-белых Никиты Симоняна. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения легенды.

«100 лет со дня рождения Никиты Павловича Симоняна! Один из величайших футболистов в истории нашего клуба — лучший бомбардир, четырёхкратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Игр в Мельбурне.

Бесценный вклад Симонян сделал и как тренер — два чемпионства и три кубка СССР. Великий спортсмен, человек-эпоха и кумир наших болельщиков. Никита Павлович золотыми буквами вписал своё имя в историю «Спартака», отечественного и мирового футбола. Вечная память!» — написала пресс-служба красно-белых.

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