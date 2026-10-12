«Спартак» почтил память Никиты Симоняна в день его 100-летия

Московский «Спартак» почтил память легендарного экс-футболиста красно-белых Никиты Симоняна. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения легенды.

«100 лет со дня рождения Никиты Павловича Симоняна! Один из величайших футболистов в истории нашего клуба — лучший бомбардир, четырёхкратный чемпион СССР и олимпийский чемпион Игр в Мельбурне.

Бесценный вклад Симонян сделал и как тренер — два чемпионства и три кубка СССР. Великий спортсмен, человек-эпоха и кумир наших болельщиков. Никита Павлович золотыми буквами вписал своё имя в историю «Спартака», отечественного и мирового футбола. Вечная память!» — написала пресс-служба красно-белых.