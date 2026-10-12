Никита Кривцов рассказал, при каком условии он был готов покинуть «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, при каком условии он был готов покинуть кубанский клуб. По словам футболиста, он раздумывал над этим, пока в команде выступал хавбек Эдуард Сперцян, который сейчас играет за саудовский «Аль-Ахли».

— Когда появились разговоры, что ты хочешь сменить команду, это была вокруг тебя просто какая-то торговля или ты действительно понимал, если Эдик не уйдёт, готов сменить команду?

— Ну я и думал, если Эдик не уйдёт, я хотел бы поменять клуб.

— Из-за игрового времени?

— Да. Когда уходил Даня Козлов, Мурад Олегович спрашивал у него: «Ты уверен, что там будешь получать больше игрового времени?» И я сомневался типа. Может быть, и там где-то буду меньше получать. Но Эдик всё время вкидывал инсайды, что да, да, я точно уйду. И он каждый год это вкидывал! Я ему потом говорю: «Ты каждый год это говоришь, и я потом играю по 15 матчей за год».

— Ну, ты видишь, это не Эдика проблема была, это была проблема хорошего предложения...

— Нет, нет, мы с Эдиком в хороших отношениях, он понимает, что это шутки были, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.