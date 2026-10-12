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Никита Кривцов рассказал, при каком условии он был готов покинуть «Краснодар»

Никита Кривцов рассказал, при каком условии он был готов покинуть «Краснодар»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, при каком условии он был готов покинуть кубанский клуб. По словам футболиста, он раздумывал над этим, пока в команде выступал хавбек Эдуард Сперцян, который сейчас играет за саудовский «Аль-Ахли».

— Когда появились разговоры, что ты хочешь сменить команду, это была вокруг тебя просто какая-то торговля или ты действительно понимал, если Эдик не уйдёт, готов сменить команду?
— Ну я и думал, если Эдик не уйдёт, я хотел бы поменять клуб.

— Из-за игрового времени?
— Да. Когда уходил Даня Козлов, Мурад Олегович спрашивал у него: «Ты уверен, что там будешь получать больше игрового времени?» И я сомневался типа. Может быть, и там где-то буду меньше получать. Но Эдик всё время вкидывал инсайды, что да, да, я точно уйду. И он каждый год это вкидывал! Я ему потом говорю: «Ты каждый год это говоришь, и я потом играю по 15 матчей за год».

— Ну, ты видишь, это не Эдика проблема была, это была проблема хорошего предложения...
— Нет, нет, мы с Эдиком в хороших отношениях, он понимает, что это шутки были, — сказал Кривцов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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