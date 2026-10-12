Игрок «Краснодара» Оздоев: качество игроков «Зенита» на очень хорошем уровне
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Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев подвёл итоги матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургского клуба.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40' 0:2 Глушенков – 45+4' 0:3 Соболев – 53' 1:3 Батчи – 55' 2:3 Кордоба – 71'
Удаления: Тормена – 80' / нет
— «Зенит» выглядел на голову сильнее «Краснодара»?
— Качество игроков «Зенита» на очень хорошем уровне, умеют регулировать темп игры. Они не просто так играют за сборную Бразилии.
— Вы не считаете, что во втором тайме они опустили руки?
— Я не знаю. В целом хорошая игра, мы прибавили, добавили темпа, как и должны были играть изначально, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.
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