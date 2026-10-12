Игрок «Краснодара» Оздоев: качество игроков «Зенита» на очень хорошем уровне

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев подвёл итоги матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургского клуба.

— «Зенит» выглядел на голову сильнее «Краснодара»?

— Качество игроков «Зенита» на очень хорошем уровне, умеют регулировать темп игры. Они не просто так играют за сборную Бразилии.

— Вы не считаете, что во втором тайме они опустили руки?

— Я не знаю. В целом хорошая игра, мы прибавили, добавили темпа, как и должны были играть изначально, — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.