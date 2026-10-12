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Вячеслав Колосков: Лобановский сказал Симоняну: «Не ожидал от вас такого»

Вячеслав Колосков: Лобановский сказал Симоняну: «Не ожидал от вас такого»
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал об эпизоде в карьере легенды «Спартака» Никиты Симоняна, как в критический момент тот сумел мобилизовать сборную СССР. Сегодня, 12 октября, исполняется 100 лет со дня рождения Симоняна.

«Все знают его как доброго, душевного, радушного человека, который умел находить компромиссы и не любил конфликтов. Но когда надо, он проявлял жёсткость. Мы играли со сборной Польши (сборная СССР — сборная Польши 1:1, отборочный матч Евро-1984. — Прим. «Чемпионата»). Нашу команду возглавлял Лобановский, а Никита Павлович был начальником команды.

Поляки задавили нас, играли в одни ворота. Мы пропустили довольно лёгкий гол, всё время были на грани. Нашей команды вообще не было видно. В перерыве Никита Павлович произнёс жёсткую мужскую речь. Смысл был примерно такой: «Что вы в штаны наложили? Кого испугались? Неужели не понимаете, что своей мощной игрой, мастерством, характером можете переломить ход матча?» После перерыва вышли, забили, сыграли вничью. Лобановский после игры сказал Симоняну: «Никита Павлович, я не ожидал от вас такого», — сказал Колосков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

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