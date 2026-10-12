Артур Согомонян: после заседания Госкомспорта у Симоняна случился первый микроинсульт

Предприниматель, бывший владелец «Пюника» и близкий товарищ Никиты Симоняна Артур Согомонян рассказал о переломных моментах в жизни легендарного футболиста и тренера. Сегодня, 12 октября 2026 года, исполняется 100 лет со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года, легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

«Он умел дружить. По-моему, в конце 1970-х Лобановского убрали из сборной. Валерий Васильевич был глубоко профессиональным человеком, но не всегда подбирал слова. На заседании членов Политбюро ему давали советы, а он молчал. На вопрос, почему не реагирует, ответил: «А что мне реагировать, если из вас никто в футболе не разбирается?»

Госкомспорт решил заклеймить его позором. На заседании выступавшие обвиняли Лобановского в поражениях. Симоняну тоже дали листок с текстом. Он вышел к трибуне, выбросил его и сказал: «Я горд, что мне удалось работать с таким человеком. Думаю, за всю историю нашего футбола самый глубокий и сильный специалист — Валерий Васильевич Лобановский, у которого многим из нас нужно учиться».

Многие были потрясены: смысл мероприятия был другим. В готовое решение добавили фамилию Симоняна — обоим запретили возглавлять команды высшей лиги. За Лобановского заступился Щербицкий: не считаясь с решением, поставил работать. За Никиту Павловича никто не заступился. После заседания все ушли, а он остался в кресле — случился первый микроинсульт.

Даже когда ему было трудно ходить, ежегодно, а если не получалось — через год, он летал в Сухуми на могилы родителей, ухаживал за ними, посещал родной дом.

Много лет руководил «Кожаным мячом», приезжал независимо от самочувствия. Жена Людмила Григорьевна говорила, что врачи не разрешают. Он отвечал: «Это невозможно. Столько детей ждут, что я приеду, мы наградим победителей». Обычно мероприятие проходило в Волгограде.

После Евро-2012 сменился президент РФС, футбол переходил на систему «осень-весна», у сборной не было тренера. Симонян остался за президента РФС, ему было уже за 80. Приезжал к нему в 11 вечера — сидит с документами. Спрашивал: «Может, домой? Чем помочь?» — «А чем ты поможешь? Я ставлю подпись, я должен отвечать». Проверял каждый документ: до него был ужасный бардак.

До последнего дня ежедневно ходил на работу. Возглавлял важнейший комитет РФС — технический, который выдавал лицензии клубам, принимал поля. Тренеры сборных приходили за советом. Он глубоко вникал в тему, не отвечал поверхностно.

Главное достижение Никиты Павловича, что он поднял футбол на большую высоту», — сказал Согомонян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.