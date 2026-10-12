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«Делайте свою работу, Премьер‑лига». Пирс Морган требует санкций для «Манчестер Сити»

«Делайте свою работу, Премьер‑лига». Пирс Морган требует санкций для «Манчестер Сити»
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Телеведущий, журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган потребовал от Премьер‑лиги незамедлительно применить санкции к «Манчестер Сити» за нарушения финансовых правил.

«Делайте свою работу, Премьер‑лига. Вы признали «Манчестер Сити» виновным по всем 115 пунктам — это делает их крупнейшими нарушителями в истории футбола. Так что незамедлительно объявите наказание, примите меры и не допустите, чтобы сезон превратился в фарс», — написал Морган в социальной сети Х.

Ранее независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил в течение девяти лет — в том числе в искусственном завышении доходов более чем на £ 900 млн (€ 1062 млрд). В случае отклонения поданной клубом апелляции комиссия может применить спортивные санкции, включая снятие очков или исключение из лиги.

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