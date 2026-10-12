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«Крылья Советов» — лучшая команда 10-го тура РПЛ по xG

«Крылья Советов» — лучшая команда 10-го тура РПЛ по xG
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал отчёт по итогам 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В частности, в нём отражены лучшие команды тура по показателю ожидаемых голов (xG).

Так, лучшая команда 10-го тура РПЛ по ожидаемым голам — «Крылья Советов». Показатель xG у самарцев за матч со «Спартаком» — 3,75. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Второе место в туре по ожидаемым голам занял «Оренбург» — 3,48. На третьей строчке — московский ПФК ЦСКА (3,36).

Напомним, в турнирной таблице РПЛ лидирует московское «Динамо». На втором месте идёт ЦСКА. Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит».

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