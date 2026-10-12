«Несправедливо». Тьерри Анри — о судействе в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»
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Экс-вингер «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о работе главного арбитра встречи 6-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Обслуживал эту игру Крис Кавана. Матч завершился разгромной победой «горожан» — 3:0. На 62-й минуте Кавана удалил хавбека «красных» Райана Гравенберха.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 65' 0:2 Доку – 68' 0:3 Шерки – 78'
Удаления: Гравенберх – 62' / нет
«Иногда ты думаешь, что этим судьям платят, потому что как вообще это могло быть жёлтой карточкой с самого начала? «Сити» выиграл, но это было несправедливое решение судьи. Я бы правда разозлился на судью, если бы это был я, это было слишком суровое решение», — приводит слова Анри FullTime Report в социальной сети X.
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