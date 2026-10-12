«Несправедливо». Тьерри Анри — о судействе в матче между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Экс-вингер «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о работе главного арбитра встречи 6-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Обслуживал эту игру Крис Кавана. Матч завершился разгромной победой «горожан» — 3:0. На 62-й минуте Кавана удалил хавбека «красных» Райана Гравенберха.

«Иногда ты думаешь, что этим судьям платят, потому что как вообще это могло быть жёлтой карточкой с самого начала? «Сити» выиграл, но это было несправедливое решение судьи. Я бы правда разозлился на судью, если бы это был я, это было слишком суровое решение», — приводит слова Анри FullTime Report в социальной сети X.