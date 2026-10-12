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«Это вопрос личного вкуса». Роналду — о сравнении с Месси, Пеле и Марадоной

«Это вопрос личного вкуса». Роналду — о сравнении с Месси, Пеле и Марадоной
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Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя самым универсальным футболистом в истории.

«Если кто‑то предпочитает Месси, Пеле или Марадону — это вопрос личного вкуса. Я это уважаю. Но утверждать, что Криштиану Роналду — не универсальный игрок… Это ложь. Я самый универсальный игрок», — сказал Роналду в интервью CNN Portugal.

Ранее в ходе матча Лиги наций с Норвегией (27 сентября) тренер сборной Португалии Жорже Жезуш отправил Криштиану Роналду на разминку, но не задействовал его в игре. 30 сентября нападающий покинул расположение сборной. 6 октября футболист опубликовал заявление, где изложил мотивы своего решения и обвинил Жезуша в нарушении обещаний.

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