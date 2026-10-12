Слуцкий рассказал, как Дзюба остро подшутил над Шатовым в сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий вспомнил, как нападающий Артём Дзюба остро подшутил над полузащитником Олегом Шатовым по поводу его внешнего вида.

«Ты спроси у Олега Шатова, как шутили по поводу его лица и прыщей. На Евро 2016 года он бежал за Стерлингом метров 50, опаздывал и бежал. В конце концов, около лицевой линии отобрал мяч. И Дзюба пошутил [на эту тему]. Говорит: «Конечно, Стерлинг бежит, оборачивается: «О, Ельцин!» — и потерял мяч (смеётся)», — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

На Евро-2016 сборная России не смогла преодолеть групповой этап.