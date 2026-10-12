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Дмитрий Пятибратов: если Рахимов возглавит «Факел», их ждёт однозначный успех

Дмитрий Пятибратов: если Рахимов возглавит «Факел», их ждёт однозначный успех
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Российский специалист Дмитрий Пятибратов отреагировал на информацию, что воронежский «Факел» может назначить на пост главного тренер Рашида Рахимова.

«Если «Факел» сможет договориться с Рашидом Рахимовым, это мощнейшее приобретение. Очень сильный и квалифицированный специалист. Он очень требовательный, жёсткий и волевой человек. Если он возглавит «Факел», их ждёт однозначный успех. Честно говоря, я пока очень сомневаюсь, потому что квалификация Рашида Рахимова позволяет ему работать в клубе, который может бороться за что-то серьёзное. Если «Факел» договорится, буду очень рад. Воронеж заслужил сильного тренера. Прекрасный город и болельщики. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время наступила ясность, потому что клуб не может долго без тренера», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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