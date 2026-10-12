«Тяжеловато пришлось». Адамов назвал самый сложный отрезок игры с «Краснодаром»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что санкт-петербургская команда хорошо провела первый час матча 10-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась 10 октября в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

— Первые 60 минут были чуть ли не идеальными. Потом, видимо, подустали. Сказался в том числе фактор, что многие ребята только‑только вернулись из сборных, кто‑то практически за день до игры. Это тоже, возможно, повлияло. Но и сами мы при счёте 3:0 стали давать сопернику больше возможностей.

— При 3:0 не было ощущения, что игра уже сделана?

— Это очень обманчивое ощущение. Стоит немного расслабиться, как можно тут же за это поплатиться. И собраться потом намного тяжелее. Так в футболе всегда и происходит.

— Удаление Витора Тормены в концовке успокоило игру?

— Во многом да. «Краснодар» был вынужден сесть, что позволило более‑менее спокойно довести матч до победы.

— Какой отрезок игры оказался самым сложным?

— Когда пропустили второй мяч — в эти 15-20 минут пришлось тяжеловато. Тем более трибуны с новой силой начали гнать «Краснодар» вперёд. Пришлось потерпеть, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

После 10 туров «Зенит» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.