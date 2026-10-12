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«Карпин предлагал примерно то же самое». Генич — о Сандро Шварце в «Динамо»

«Карпин предлагал примерно то же самое». Генич — о Сандро Шварце в «Динамо»
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Российский комментатор Константин Генич высказался об игре и результатах московского «Динамо», упомянув бывшего главного тренера бело-голубых Валерия Карпина. Сейчас «Динамо» возглавляет немецкий специалист Сандро Шварц. После 10 туров Альфа-Банк РПЛ бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице.

«То, что предлагает сейчас Шварц, находит отражение в результате. И из-за этого футболисты начинают тренеру доверять и понимать, что всё, что мы делаем, приносит результат. Карпин предлагал примерно то же самое, плюс, наверное, у Валерия Георгиевича несколько иной подход в плане общения с игроками. И это не приносило результат. Соответственно, это вселяло определённую неуверенность в игроков», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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