«Статистика говорит сама за себя». Роналду — о статусе лучшего футболиста в истории

Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о своём статусе лучшего футболиста в истории и ответил на вопрос о стремлении забить 1000 голов в карьере. На данный момент на счету форварда 980 официальных голов за клубы и сборную.

«Моя нынешняя форма и забитые мячи, к сожалению, не получают должной оценки.

Всё должно происходить естественным образом. Если на моём счету уже 925, 930 голов — этого достаточно, чтобы считать себя лучшим в истории, и тут нечего добавить. Статистика говорит сама за себя. Достичь отметки в 1000 мячей было бы невероятно, но я не строю далекоидущих планов», — сказал Роналду в интервью CNN.