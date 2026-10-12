«Рано или поздно вопрос решится». Парада — о возвращении российских клубов в еврокубки

Защитник московского «Спартака» Виктор Парада высказался об отстранении российских клубов от международных турниров и объяснил, почему переход в столичную команду стал для него привлекательным вариантом.

«Я всегда смотрел на эту ситуацию с прицелом на будущее. Думаю, рано или поздно вопрос решится. А российские клубы вернутся в еврокубки.

В обычных условиях у футболиста «Спартака» больше возможностей сыграть в еврокубках, чем у игрока испанского клуба. Если только речь не идёт о ведущих командах Ла Лиги. Для меня это был один из ключевых факторов при принятии решения. Верю, что российские клубы снова будут выступать в Европе, а «Спартак» даёт прекрасную возможность сыграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы», – приводит слова Парады Metaratings.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. В июне 2026 года УЕФА сохранил действующий запрет на участие российских команд в еврокубках.