Новичок «Рубина» Сальседо: удивлён, какая Казань красивая. Буду изучать культуру

Нападающий «Рубина» Эдди Сальседо поделился впечатлениями от жизни в Казани. Футболист перебрался в «Рубин» этой осенью.

«Очень рад быть здесь, был удивлён тем, какой город. Казань очень красивая, здесь очень интересная и самобытная культура, буду её изучать. Я не знал ничего о Казани и Татарстане, но у меня будет шанс изучить всё. Пока что не попробовал что-то особенное из местных блюд, чтобы сравнивать, но обязательно это сделаю. Всё, что пока ел, мне понравилось», — сказал Сальседо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

После 10 туров «Рубин» набрал 12 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре казанская команда 18 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком».