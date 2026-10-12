Елагин назвал одну из причин поражения «Ливерпуля» от «Ман Сити». Это не судейство

Футбольный комментатор Александр Елагин назвал одну из основных причин поражения «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Судейскую тему подробно разбирать нет смысла, за исключением совсем уж вопиющих случаев с «гандболом», офсайдами и сумасшедшими подкатами с прямой ногой. Сколько бы ни говорили негативного о VAR — эта система всё-таки ставит фильтр совсем очевидным судейским ошибкам, вызванных человеческим фактором. Я понимаю обиду и досаду болельщиков «Ливерпуля», но поражение от «Ман Сити» вызвано не судейскими ошибками, а объективно мощной игрой соперника. «Сити» был сильнее «красных» в этом матче. Потеря трёх ключевых игроков — одна из причин неудачи», — написал Елагин в своём телеграм-канале.