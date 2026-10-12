Экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича подозревают в уклонении от уплаты налогов — ВВС

Российский бизнесмен, бывший владелец «Челси» Роман Абрамович подозревается в уклонении от уплаты налогов при содействии аудиторской фирмы Deloitte и фирмы корпоративных услуг MeritServus. Об этом сообщает BBC.

Согласно материалам расследования, основанным на утечке тысяч документов, в 2006 году активы компании Amiscan Investments (в том числе особняк в Западном Суссексе, квартира в Лондоне, поместье на юге Франции, частные самолёты, вертолёты и яхта Pelorus) были переведены в материнскую компанию на Британских Виргинских островах; документы о сделке датировали задним числом — 2003 годом. Deloitte Cyprus проверила бумаги и утвердила отчётность, из которой исчезли активы на $ 672 млн.

Расследование также касается компаний Kravin Investments (почти $ 2 млрд на кипрских счетах) и Electus Investments (более $ 10 млрд бизнес‑активов Абрамовича): по данным журналистов, для них готовили документы с изменёнными датами, чтобы избежать уплаты кипрского налога на процентный доход.

Абрамович, предположительно проживающий в Турции, является фигурантом уголовного расследования на Джерси — там заморожены его активы на £ 5,4 млрд ($ 7,1 млрд). Его юридическая команда отрицает обвинения, заявляя, что он не участвовал в операционном управлении компаниями и не санкционировал фальсификацию документов.

Deloitte Cyprus заявила, что действует в соответствии с законами, и отказалась комментировать детали из‑за давности документов (более 20 лет) и их недоступности.

Период владения Абрамовича «Челси» (2003-2022) отмечен пятью титулами Премьер‑лиги и двумя победами в Лиге чемпионов; клуб был продан в связи с санкциями, введёнными после 2022 года.