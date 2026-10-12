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Объявлен рейтинг футболистов по выигранным единоборствам в 10-м туре РПЛ

Объявлен рейтинг футболистов по выигранным единоборствам в 10-м туре РПЛ
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал отчёт по итогам 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В том числе в нём отражены лучшие футболисты по показателю выигранных единоборств.

Так, лучшим футболистом по выигранным единоборствам в обороне стал защитник «Зенита» Нуралы Алип — он выиграл 16 единоборств. Также в тройку вошли Муталип Алибеков (13) из махачкалинского «Динамо» и Турпал-Али Ибишев (12) из грозненского «Ахмата».

Что касается выигранных единоборств в атакующих действиях, первое место по их количеству занял Гедеон Гузина (18) из «Оренбурга». На второй строчке — Александр Соболев (14) из «Зенита». Третий — Николай Комличенко (12) из «Локомотива».

Напомним, в чемпионате России лидирует московское «Динамо». На втором месте идёт ЦСКА. Замыкает тройку лидеров петербургский «Зенит».

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